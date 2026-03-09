Başkan Barzani'den yaralı güvenlik görevlisine geçmiş olsun telefonu
Başkan Mesud Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralanan güvenlik görevlisi Nazım Muhammed Kanebi'nin sağlık durumunu sordu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Barzani, 7 Mart'ta Erbil Uluslararası Havalimanına düzenlenen İHA saldırısında yaralanan güvenlik görevlisi Nazım Muhammed Kanebi'yi telefonla aradı.
Telefon görüşmesinde güvenlik görevlisinin sağlık durumunu soran Mesud Barzani, geçmiş olsun dileklerini iletti.