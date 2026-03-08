CENTCOM: İran, saldırılarını sivil yerleşim alanlarından gerçekleştiriyor

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın yerleşim yerlerini füze ve İHA saldırıları için kullanması nedeniyle bu bölgelerin "meşru askeri hedef" haline geldiğini ve sivillerin yaşamının tehlikeye girdiğini duyurdu.

CENTCOM, bugün (8 Mart 2026 Pazar) İran'daki sivillerin güvenliğine ilişkin bir uyarı mesajı yayımladı. Açıklamada, İran'ın bombalı İHA ve balistik füze fırlatmak da dahil olmak üzere askeri operasyonlar için kalabalık ve yoğun nüfuslu bölgeleri kullandığı belirtildi.

Tahran'ın bu tehlikeli kararının tüm İranlı sivillerin hayatını riske attığı vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuka göre askeri amaçla kullanılan her yerin sivil dokunulmazlığını kaybederek meşru bir askeri hedef haline geldiğine dikkat çekildi.

CENTCOM, İran güçlerinin İHA ve füze fırlatmak için özellikle Dizful, İsfahan ve Şiraz gibi büyük şehirlerin kalabalık bölgelerini kullandığını açıkladı.

Bu çerçevede ABD güçleri, İran'daki sivillere evlerinde kalmaları yönünde güçlü bir çağrıda bulundu. Bildiride, "İran, sadece kendi içinde değil; sivil havalimanlarını, otelleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak tüm Orta Doğu'da masumların hayatını kasten tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "İran, Körfez'deki ortaklarımıza saldırarak ve aynı zamanda kendi halkının hayatını tehlikeye atarak sivillerin yaşamına verdiği değersizliği kanıtlıyor." dedi.

Saldırı istatistiklerine de değinen CENTCOM, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın yüzlerce balistik füze ve binlerce İHA fırlattığını, ancak ABD güçleri ve müttefiklerinin karşılık vermesi ve İran'ın askeri kapasitesinin imha edilmesiyle saldırı oranının önemli ölçüde azaldığını belirtti.

ABD ordusu, sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için her türlü tedbiri aldığını vurgulamakla birlikte, İran'ın askeri amaçlarla kullandığı tesislerin yakınında bulunanların güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın aksine ABD güçlerinin sivilleri kasten hedef almadığının altı çizildi.