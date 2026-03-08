Katar kurumlarda mesaiye kısmi dönüşün başlayacağını açıkladı

4 saat önce

Katar, İran’ın bölgedeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının ardından kamu kurumlarında geçtiğimiz günlerde tamamen geçtiği "uzaktan çalışma" sisteminde esnetmeye gitme kararı aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Kabine Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren çalışanların %30'unun ofislere geri döneceği bildirildi.

Kararın, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı belirtilirken, personel kapasitesinin %70'inin uzaktan çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Hükümet, çalışma sistemindeki bu düzenlemede iş akışını aksatmamak kaydıyla, anneler ve engelli bireylerin uzaktan çalışma hakkını öncelikli olarak koruyacak.

Katar, 28 Şubat’tan bu yana İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki hedefleri vurması üzerine güvenlik tedbirlerini artırmış ve kamu kurumlarında dijital mesai sistemine geçmişti.

Bölgedeki gerilimin seyri kritik önemini korurken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın dün yaptığı "İran saldırıya uğramadığı sürece komşu ülkelere füze atılmayacak." açıklaması, Doha yönetiminin mesai sistemini kademeli olarak normale döndürme adımında etkili oldu.