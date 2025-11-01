Barrack: SDG ile Şam arasındaki müzakereler iyi gidiyor

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki görüşmelerin iyi gittiğini belirtirken, Türkiye ve İsrail'in savaşmayacağını da vurguladı.

Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Forumu'nda yaptığı konuşmada, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Barracak, "Müzakereler iyi gidiyor. Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." açıklaması yaptı.

Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.

İsrail'in Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası güvenlik gücüne asker göndermesine endişe duyduğunu belirten ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, "Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, konferans sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın bu ay Washington'u ziyaret etmesinin planlandığını açıkladı.