Mısır Konsolosu: Kürt ve Mısır halkları birbirinin dostudur

4 saat önce

Mısır'ın Erbil Konsolosu Mahmud Faruk Yusuf, Kürdistan halkının Mısır kültürünü sevdiği ve önemsediği gibi, Mısır halkının da Kürdistan Bölgesi'ni sevdiğini söyledi.

Dün (1 Kasım Cumartesi günü) Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Kurdistan24'e konuşan Mısır Konsolosu Yusuf, müzenin açılışıyla ilgili, "Müze, Louvre'dan bile daha büyük olup, çoğunluğu depolardan gelen ve arkeolojik ekipler tarafından bulunan Mısır'a özgü çok sayıda eşsiz eser içeriyor." dedi.

"Kürt ve Mısır halkları birbirinin dostudur." diyen Yusuf, Kürdistan Bölgesi halkının çok insancı ve Mısır'ı sevdiğini, Mısır'ın da Kürdistan Bölgesi halkına karşı aynı duyguları beslediğini ifade etti.

Kahire, turizm canlandırma planlarının önemli bir parçası olarak kabul edilen ve ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan müzeye büyük umut bağlıyor. Müzede 6000 yıldan daha eski on binlerce eser bulunuyor.