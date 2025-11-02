Erdoğan: DEM Parti heyetiyle umut verici bir görüşme gerçekleştirdik

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetiyle yaptığı görüşmeye dikkat çekerek, "Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nin silahlı unsurlarını Türkiye'den çekme kararı aldığını anımsatan Erdoğan, "Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı destekliyoruz. TBMM'de kurulan komisyon yoluna devam ediyor. Külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz."

DEM Parti heyeti, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi." denilmişti.

Açıklamada, DEM Parti heyetinin yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu belirtilmişti.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.