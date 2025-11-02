Irak Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan ile su konusunu görüşeceğiz

Hakan Fidan Bağdat'ta

2 saat önce

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın su kaynakları yönetimini görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret edeceğini duyurdu.



Hüseyin, 2 Kasım Pazar günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bağdat'ta Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceğim." dedi.

Irak Dışişleri bakanıi paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Ortak ilgi alanımız olan bir dizi konuyu, en önemlisi de su kaynaklarının nasıl yönetileceği ve her iki ülkenin çıkarlarına uygun şekilde nasıl kullanılacağının düzenlenmesi konularını görüşeceğiz. Ayrıca bölgedeki mevcut durumu da ele alacağız."

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 26 Ocak 2025'te Bağdat’ı ziyaret etmişti.