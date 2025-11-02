Bakırhan: Kayyumla demokrasi yan yana durmaz

"Sürecin menzili demokrasi, pusulası da adalettir"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nin en son geri çekilme adımını "en büyük adım" olarak nitelendirerek, iktidarı bir an önce geçiş yasaları çıkarmaya çağırdı.



Tuncer Bakırhan, 2 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından organize edilen Yerel Demokrasi Konferansı'nda konuştu.

Konuşmasında, barış sürecinin önemine değinen Tuncer Bakırhan, “Türkiye’de hiçbir dönemde olmadığı kadar yerel yönetimler tehdit altında. Cumhuriyet kurulurken de yerel yönetimler basınç altındaydı. Ama özellikle 2016’dan sonra yeni bir süreç başladı. Merkezileşme baskısı, yerel iradeyi gasp eden başka bir basınçla karşı karşıya kaldı. Demokrasimiz hasta, yerel demokrasi daha hasta.” dedi.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastalığın ilacı belli. Bu sancıları yaşayan ülkelerde yerel demokrasi güçlendirerek yapılıyor. Ama biz bunun yerine merkezileşmeyi nasıl yaparız? Şeklinde tartışmalara denk geliyoruz. Bu merkeziyetçilik karşısında direnmeliyiz. Dün belki bu merkezileşme ve baskı sürecini hepimiz hissetmedik. Ama artık bu uygulamalar ülkenin dört bir yanında var. Dolayısıyla yerel demokrasiyi güçlendiren bizler daha çok mücadele edeceğiz."

"Kayyumla demokrasi yan yana durmaz." diyen Bakırhan, “Bugün barış tartışılıyorsa demek ki demokrasizlik diye bir sorun var. Sadece kayyımlar değil, kayyımlara neden olan yasalar ortadan kaldırılmalı. Genel demokratikleşme yerelden geçer. Çünkü demokrasi en fazla yerel yönetimlerimizin olduğu yerlerde hissedilir. Artık sorunların merkezden çözümü yaklaşımı bir kenara bırakılmalı. Yerelden demokrasimizi inşa etmeliyiz.” sözlerini sarf etti.

PKK'nin Türkiye'den çekilme kararına da değinen Bakırhan, "En son geri çekilmeyle Türkiye’de tarihi bir dönüşüm yaşandı. Örgütü silahı sopa olarak kullanan ve kayyum atanmasını sağlayan o sopa geri alındı. Bu süreci dillendirmek ve sahip çıkmak gerekiyor. Ahmet Türk’e artık "örgüt üyesi, yöneticisi diyemeyecekler. Bu süreç barışın yanında yerel demokrasinin kazanılmasını içeriyor. Bu sürecin menzili demokrasidir, pusulası da adalettir. Bu zemin barışı, hukuku, bu zemin yerel demokrasi için binlerce bedel ödedi ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Sürecin kalıcılığı için somut adımın atılması gerektiğini vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "En son geri çekilme adımı en büyük adımdı. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkmalı. Sonrasında hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerekiyor. Twit atanın hapsedilmemesi gerekiyor, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Mahalli idareler yasası kökten değişmeli. Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekiyor. AK Partili yurttaşları da buna itiraz etmeye davet ediyorum. Bu halk iradesini gasp edenleri tarihin tozlu raflarına kaldırmıştır. Demokratik birlik temelinde ortaklıklarla yerel demokrasiye dayanan bir düzeni bu topraklara armağan edeceğimize inanıyorum. Barış bir hediye değil, inşa sürecidir. En büyük sorumluluk yerel yönetimlerimize döşüyor.” diye konuştu.