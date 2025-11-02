Hakan Fidan Bağdat'ta: PKK'nin çekilme kararı fevkalade önemli

27 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temaslarında barış sürecinin olumlu istikamette ilerlediğini ve PKK’nin kendisini feshetmesinin önemli olduğunu belirtirken, örgütün Irak, Suriye ve İran'daki silahlı mücadelesine ve faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı. Iraklı Bakan Fuad Hüseyin ise Ankara ile PKK arasında yürütülen müzakereleri güçlü şekilde desteklediklerini bildirdi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, resmi ziyaret kapsamında Bağdat’ta bulunan Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bağdat ile Ankara arasında çok yoğun bir iş birliği mesaisi olduğunu kaydeden Fidan, barış sürecinin “olumlu istikamette” ilerlediğini dile getirerek, "Bu sadece Türkiye için değil bölgemiz için de iyi bir gelişme.” değerlendirmesinde bulundu.

PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını “fevkalade önemli” şeklinde yorumlayan Fidan, beklentilerinin daha geniş olduğunu belirterek, PKK'ye Irak, Suriye ve İran'da da silahlı faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulundu.

"Dileğimiz ve beklentimiz odur ki, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi. Aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli.” diyen Fidan, PKK’nin Irak, Suriye ve hatta İran'da da faaliyetlerinin son bulmasının “bölgenin istikrarı, güvenliği ve dış güçlerin müdahalesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu” söyledi.

PKK’nin “Irak'ta çok büyük alanları işgal ettiğini” söyleyen Fidan, “Burada tabii ki Irak makamlarıyla yakından çalışıyoruz. Irak makamlarına huzurlarınıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki iş birliklerinden ötürü hem Bağdat hem Erbil bu konuda yakın bir işbirliği içerisinde bizimle.” şeklinde konuştu.

Fuad Hüseyin ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin huzurunda bir su anlaşması imzalayacaklarını aktaran Hakan Fidan, "Gerçekten bu anlaşma fevkalade önemli. İki ülke tarihinde ilk defa hayata girecek. Biliyorsunuz uzun yıllardır Türkiye ve Irak suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz arayışı içindelerdi." diye kouştu.

Fidan, anlaşmanın Irak'taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacağını ve Irak tarihinde yapılan en büyük altyapı yatırımı olacağı değerlendirmesi yaptı.

Diğer taraftan enerji konusunda da yoğun iş birliğinin olduğunu ifade eden Fidan, "Petrol boru hattının tekrar çalışmaya başlamış olması önemli bir gelişme. Türkiye ve Irak olarak enerji alanlarında başka neler yapabiliriz, gaz ve elektrik olmak üzere. O konularda da yoğun görüşmeler var." diye konuştu.

Irak’ın son yıllarda çok acı aşamalardan geçtiğini kaydeden Fidan, "Çok şükür bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha da emin adımlar atan bir Irak görüyoruz. Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına, refahına yönelik katkımız desteğimiz tamdır." şeklinde konuştu.

Aynı şekilde Irak ve Türkiye'nin de komşusu olan Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirten Fidan, bölge ülkeleri olarak Suriye konusunda iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Bu vizyonda destek veren Şii, Sünni, Kürt tüm siyasi liderliğe teşekkür eden Fidan, "Karşımızda böyle bir vizyon paylaşan bir ortak hükümeti olduğu için de ayrıca ben teşekkür ediyorum.” dedi.

Irak’ta 11 Kasım'da yapılması planlanan Parlamento seçimlerinin Irak halkına ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Fidan, "İnanıyorum ki Irak demokrasinin olgunluğunu gösterecek bir seçim olacak. İnşallah barış ve huzur içerisinde Irak halkı kendi iradesini sandığa yansıtacaktır." açıklamasını yaptı.

Irak Bakanı Hüseyin de ülkesinin Türkiye ile coğrafi ve tarihi güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında su yönetimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalanacağını söyledi.

İki ülke arasında güçlü tarihi ve coğrafi ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Hüseyin, bunun yanında iki ülke arasında ortak çıkara dayalı ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, şunları söyledi:

"Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk."

PKK’nin silah bırakma meselesine de değinen Hüseyin, şunları kaydetti:

"Irak olarak, Türk hükümetiyle PKK arasında yürütülen müzakereleri güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda anlaşmaya varılmasını diliyoruz. Irak topraklarında PKK'ya bağlı silahlı unsurlar var. PKK'nın yönetim kadrosu, örgütün lağvedileceğini duyurdu, silahlı unsurları da lağvedilecek. PKK'lıların bulunduğu Mahmur ve Şengal’de güvenlik ve istikrar için iki tarafın da somut çözüme varmasını diliyoruz."