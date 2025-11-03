SDG: Deyrizor'da güçlerimize yönelik bir saldırıyı püskürttük

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Deyrizor’daki kontol noktalarından birine yönelik silahlı grubun saldırısına karşılık verdiği duyuruldu.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada saldırıya dair bilgi verildi.

Açıklamada, Deyrizor’un doğu kırsalındaki Ebu Hemam beldesinde bir kontrol noktalarına RBG silahlarıyla bir saldırısı düzenlendiği, ancak SDG savaşçılarının saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Çetelerin saldırısı sonucunda hiçbir savaşçımız yaralanmadı. Ancak savaşçılarımızın güçlü yanıt vermesi sayesinde saldırganlar kaçtı. Güçlerimiz bölgeyi temizleyerek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağladı.

Güçlerimiz, sivillerin güvenlik ve barışına yönelik tehditlere yanıt vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirtiyor. Bölgedeki güvenlik operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bölge halkını korumak bizim görevimizdir ve bu tür korkakça terör saldırıları bölge barışını ve güvenliğini sağlama çabalarımızı etkilemeyecektir.”