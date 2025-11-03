Kabine toplanıyor: PKK'nin çekilme kararı değerlendirilecek

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında PKK'nin Türkiye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere Baştepe'de toplanacak.

TRT'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün (3 Kasım Pazartesi günü) yapılacak toplantının öncelikli gündemi Gazze olacak. Türkiye'nin aktif rol oynadığı ateşkes sürecinin ardından kalıcı barış için atılacak adımlar değerlendirilirken İsrail'in barışı sabote eden saldırıları da kapsamlı ele alınacak.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması. Sonrasında Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası. Bu doğrultuda, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Kabinede, barış süreci için yürütülen çalışmalar da gündemde. PKK'nin geçtiğimiz günlerde aldığı Türkiye'den çekilme kararın ardından gelinen nokta değerlendirilecek. Suriye ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için ayrı başlık açılacak.

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri gündemde olacak.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.