Başbakan Barzani Haci Omeran yol projesini açtı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 35 milyar dinardan fazla maliyetle inşa edilen Haci Omeran yol projesini hizmete açtı.

Başbakan ​​Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) Belediyeler ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 35 milyar 150 milyon dinar maliyetle NorthLight Holding tarafından hayata geçirilen Haci Omeran çift taraflı yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Uzunluğu 2,5 kilometre, genişliği ise 25 metre olan yeni yol, vatandaşların gidiş-gelişini, ticaret ve turizmi büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Bölgenin İran'dan Kürdistan'a açılan kapı konumunda olması nedeniyle proje büyük bir değişime yol açacak.