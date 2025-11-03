Iraklı yetkili: Kürtler olmadan Bağdat'ta hükümet kurulamaz

2 saat önce

Irak Işık Merkezi Başkanı Dr. Abdülcebbar Ahmed, 2003'ten bu yana Bağdat'ta Kürt ortakların aktif katılımı olmadan hiçbir hükümetin kurulmadı.

Dr. Abdülcebbar Ahmed, katıldığı televizyon programında Kürtlerin Bağdat'taki rolü hakkında açıklamalar yaptı.

"Federal düzeydeki Kürt seçim yarışı, anayasal bir engel bulunmasa da başbakanlık koltuğu için değil, esas olarak iki düzeydedir. Birincisi, federal hükümette bakanlık ve sivil mevkiler elde etmek. İkincisi ise, bu payların Kürdistan Bölgesi içindeki yürütme ve yasama yetkilerinin paylaşımı üzerindeki etkisi."

"Kürtler olmadan Bağdat'ta hükümet kurulamaz." vurgusu yapan Ahmed, 2003'ten bu yana Bağdat'ta Kürt ortakların aktif katılımı olmadan hiçbir hükümetin kurulmadığını anımsattı.

Irak'taki siyasi denklemlerde Kürtlerin tarihi rolüne işaret eden Iraklı yetkili, "Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkinin bölgesel ve uluslararası boyutu var. Seçimler sonrası müzakereler başladığında, uluslararası baskı ve faktörler devreye giriyor. Batı, her zaman kapsayıcı bir hükümet kurulmasında ısrarcı olmuştur." diye konuştu.