Irak- 13 yıldır kapalı olan Rabia Sınır Kapısı açıldı

Irak, Suriye ile olan Rabia Sınır Kapısı’nı, güvenlik sorunları ve DAİŞ’in ortaya çıkışı nedeniyle 13 yılı aşkın süredir kapalı kaldıktan sonra bugün resmen ticari trafiğe açtı.

Bugün, Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer Vaili, Ninova vilayetindeki Rabia Sınır Kapısı (Suriye tarafında Yarubiye Kapısı olarak bilinir) önünde düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 13 yıllık kapalılığın ardından bugün kapı resmen açıldı." dedi.

Irak ve Suriye, 600 kilometreden fazla ortak sınıra sahip olup, bu sınırı üç ana kapı (Kaim, Velid ve Rabia) birleştirmektedir. Rabia Kapısı'nın da açılmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki tüm sınır kapıları faal hale gelmiş oldu.

Irak Hükümeti, Rabia'yı stratejik bir kapı olarak görüyor, çünkü bu kapı Irak'ı Suriye ve Türkiye'ye bağlıyor ve "Kalkınma Yolu" projesinin önemli bir parçasıdır. Bu stratejik proje, güneydeki Körfez ülkelerini kuzeydeki Türkiye'ye bağlamak amacıyla 1200 kilometre uzunluğunda demiryolu ve otoyol hatlarını kapsamaktadır.

Konuyla ilgili olarak Ninova İl Meclisi Üyesi Muhammed Heris, kapının açılmasının ticari hareketi ve vatandaşların ulaşımını teşvik edeceğini, yatırımları çekeceğini ve kamu gelirlerini artıracağını belirtti.

Rabia Sınır Kapısı, 2014 yılında terör örgütü DAİŞ’in ortaya çıkması ve Irak-Suriye sınır bölgelerini ele geçirmesinin ardından kapatılmıştı. DAİŞ, 2017'de Irak'ta ve 2019'da Suriye'de yenilgiye uğratılmış olsa da kapı bu süreçte sadece insani faaliyetler ve Birleşmiş Milletler yardımlarının geçişi için kullanılıyordu.