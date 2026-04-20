Trump, İranlı liderlerle doğrudan görüşmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’a üst düzey bir heyetin gönderildiğini resmen duyururken, Tahran liderleriyle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. İran’ın nükleer bir güç olmasını engelleme sözü veren Trump, ülkeyi iki seçenekle baş başa bıraktı.

Donald Trump, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yayınladığı yeni mesajında, İsrail’in kendisini Tahran’a karşı savaş başlatmaya ittiği yönündeki söylentileri reddederek, “İsrail beni asla İran ile bir savaşa sürüklemedi. 7 Ekim saldırılarının sonuçları, benim her zamanki görüşümü perçinledi." dedi.

ABD Başkanı, amacının İran içinde bir değişim olduğunu belirterek, "Eğer İran’ın yeni liderleri akıllıca davranırsa, İran harika ve refah dolu bir geleceğe sahip olacaktır." diye yazdı.

İran’ın durumunu Venezuela’ya benzeten Trump, İran’daki sonuçların "şaşırtıcı" olacağını ifade etti.

Bir kez daha ABD medyasına sert eleştirilerde bulunarak onları "yalan haber" olarak nitelendiren Trump, "Söylediklerinin %90'ı yalan ve uydurma hikayelerden ibaret. Anketler de tıpkı 2020 başkanlık seçimleri gibi sahte." diye konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı, "New York Post" gazetesine verdiği özel mülakatta, ülkesinin üst düzey heyetinin Pakistan’a doğru yola çıktığını doğruladı.

Trump, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda İranlı liderlerle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Onlarla görüşmekle ilgili bir sorunum yok." dedi.

Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Kıdemli Danışman Jared Kushner’ın ABD’den İslamabad’a gitmek üzere ayrıldıklarını duyuran Trump, "Şu an yoldalar ve bu gece Pakistan saatiyle oraya varacaklar." ifadesini kullandı. Bu hamle, ateşkes süresinin sona ermesine sadece birkaç gün kala diplomatik çabaların yoğunlaştığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

İran’ın bu müzakere turuna katılmayacağı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Görüşmelerin yapılması planlanıyor, bu yüzden şu an için kimsenin oyun oynadığını veya zaman kazanmaya çalıştığını düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

Gazete, Trump’ın bu açıklamalarının İslamabad’daki diplomatik çabaların zirveye ulaştığı bir döneme denk geldiğini yazdı. Pakistan’ın arabuluculuğu ile ABD’nin askeri ve ekonomik baskısı, Tahran’ı müzakere masasına yönlendirmiş durumda. Uzmanlar, Trump ile İranlı liderler arasındaki doğrudan bir görüşmenin yılın en büyük siyasi olayı olacağını ve bölgedeki yıkıcı krizi sona erdirebileceğini öngörüyor.

ABD Başkanı, tek bir değişmez talebi olduğunu vurgulayarak, "Nükleer silahtan vazgeçmeliler, konu bu kadar basit. Ortada nükleer silah olmamalı." dedi.

Trump, İran’ın bu şartı yerine getirmesi halinde "olağanüstü bir ülke" olacağını belirtirken, Tahran’ın şartları reddetmesi durumunda ne olacağına dair sessiz kalarak sadece, "Hayal edebilirsiniz, ortaya çıkacak manzara hiç de güzel olmayacaktır.” notunu düştü.