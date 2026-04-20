Mesrur Barzani ve Adnan Dercal sporun geleceğini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Futbol Federasyonu Başkanı Adnan Dercal ile Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki sporun mevcut durumunu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Irak Futbol Federasyonu Başkanı Dercal’ı kabul etti.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki sporun genel durumu ele alınırken, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında spor alanındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Başbakan Barzani'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki spor hareketine ve sporculara verdiği desteği takdirle karşılayan Dercal, bu desteğin, Kürdistan Bölgesi'ndeki spor kulüplerinin ilerlemesine, öncü bir konuma gelmesine ve genel olarak hem Irak düzeyinde hem de uluslararası düzeyde birçok önemli sportif başarı elde edilmesine vesile olduğunu belirtti.

Başbakan Barzani ise Irak Futbol Federasyonu Başkanı'nın Irak'taki spor hareketini geliştirmedeki aktif rolünü takdir ederek, kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını yineledi.