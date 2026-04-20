Pezeşkiyan: İran halkı hiçbir baskı altında boyun eğmeyecektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin yapıcı müzakerelere olan bağlılığını yineleyerek, "İran halkı hiçbir baskı altında teslim olmayacaktır." dedi.

Mesud Pezeşkiyan, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden ABD ile yapılacak yeni müzakere turuna ilişkin bir mesaj yayınladı.

"Müzakere mantığının ilkelerine bağlıyız." ifadesini kullanan İran Cumhurbaşkanı, paylaşımının devamında şu sözlere yer verdi:

"İran'ın ABD'ye karşı duyduğu derin ve tarihi güvensizlik, bu ülkenin geçmişteki performans ve davranışlarıyla ilgilidir. Zira son günlerde ABD'li yetkililerin sergilediği uygunsuz ve karşıt tavırlar acı bir mesaj taşımaktadır, onlar İran'ın teslim olmasını istiyorlar ancak İran halkı hiçbir baskı altında boyun eğmeyecektir."

İran Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı, 21 Nisan Salı günü Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun gerçekleştirilmesinin planlandığı bir döneme denk geldi.

Trump'ın yardımcısı JD Vance başkanlığındaki ABD müzakere heyeti Washington'dan Pakistan'a doğru yola çıkmış olsa da, İran şu ana kadar müzakerelere devam etmeyi reddediyor ve henüz görüşmeler için herhangi bir heyet göndermedi.