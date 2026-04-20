Sözcü Hewramani: Amerikan silahlarının hangi tarafa gönderildiği gerçeği elbet ortaya çıkacaktır

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, ABD tarafından gönderildiği iddia edilen silahların hangi tarafa verildiği gerçeğinin elbet ortaya çıkacağını, hiçbir tarafın üzerindeki şüpheleri gizlemek için başkalarını suçlamasına gerek olmadığını söyledi.

Sözcü Hewramani, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, yaptığı açıklamada, bir parti liderinin medyada Kürdistan Bölgesi'nin "çift idareli" olduğunu iddia ettiği ve ABD silahlarının sevkiyatı söylentileriyle ilgili bir dizi yanıltıcı bilgi paylaştığını belirtti.

"Kürdistan Bölgesi Hükümetinin anayasal olarak tanınmış federal bir hükümet olduğu, şehitlerin kanı, halkın mücadelesi ve emeğinin bir ürünü olduğu herkesçe bilinmektedir.” diyen Hewramani, “Bölgeyi çift idareli yapıya bölmek için sürekli çabalar olsa da buna izin vermeyeceğiz ve bu çabalar sonuçsuz kalacaktır." diye kaydetti.

ABD tarafından bir Kürt tarafına verildiği iddia edilen silahlarla ilgili olarak Hewramani, söz konusu parti liderinin kendisini aklamaya çalışıp başkalarını suçladığını ve medya organları aracılığıyla kamuoyunu yanılttığını savundu.

Hükümet Sözcüsü, "Eğer Amerikalılar bir tarafa silah vermişse, bunu kime verdiklerini kendileri bilirler. Er ya da geç gerçekler herkes için netleşecektir, bu nedenle bu kadar dezenformasyona gerek yoktur." açıklamasını yaptı.

Sözcü Hewramani, "Söz konusu parti liderinin resmi kurumlar adına konuşmaya hakkı yoktur. Gerçeği yansıtmayan iddialarla kendisi ve çevresi üzerindeki şüpheleri bu şekilde gidermeyi beklememelidir." dedi.