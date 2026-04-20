İsmail Kaani'den Bağdat ziyareti sonrası net mesaj

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Bağdat ziyareti sonrası yayımladığı mesajda, hükümet kurmanın Iraklıların hakkı olduğunu belirterek, insanlık suçu işleyenlerin bu ülkenin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını ve amacını paylaştı.

Kaani mesajında, Bağdat ziyaretinin amacının; Irak halkı, yüksek dini merci ve devlet yetkililerinin gösterdiği dayanışma ile dostluktan ötürü İran halkının ve İslam Cumhuriyeti sisteminin şükranlarını iletmek olduğunu belirtti.

Siyasi durum ve yeni kabinenin kurulması meselesine ilişkin olarak Kudüs Gücü Komutanı, hükümet kurmanın Iraklıların meşru hakkı olduğunu ve Irak'ın, başkalarının işlerine müdahale edemeyeceği kadar büyük bir ülke olduğunu vurguladı.

Mesajının sonunda, isim vermeden herhangi bir ülkeyi hedef göstermeden uyarıda bulunan Kaani, insanlık suçu işleyenlerin Irak’ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini, zira başbakanın seçilmesi ve belirlenmesinin yalnızca Iraklıların kararı doğrultusunda gerçekleşeceğini ifade etti.