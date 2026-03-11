Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi bekleyişte

55 dakika önce

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk gemisinin beklediğini, hava sahasındaki riskler nedeniyle de İran'da iki Türk yolcu uçağının mahsur kaldığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle tırmanan kriz, Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde durdu.

İran'ın boğaza mayın döşediği iddiaları küresel pazardaki endişeleri artırırken, enerji ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ABD yönetiminin, boğazdan geçen tankerlere donanma eşliğinde koruma sağlama seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

Çatışmaların merkezindeki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, krizin Türkiye'nin ulaşım ve lojistik ağlarına etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk gemilerinin durumuna değinen Bakan Uraloğlu, "15 adet Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Şu an için bir sıkıntı yok. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da bölgeden çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Körfez ülkelerine yönelik getirilen ve 13 Mart'a kadar süreceği açıklanan uçuş kısıtlamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hava trafiğinde ciddi bir risk bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait iki uçağımız var. Bu uçakların ekiplerini Türkiye'ye getirdik, personelle ilgili bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da oradan alınması söz konusu olacak." dedi.