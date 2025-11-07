Washington, Şaraa'yı küresel terörist yaptırım listesinden çıkardı

1 saat önce

ABD’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'yı özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Şaraa'yı listeden çıkardığını açıkladı.

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktaran Pigott, şu sözleri sarf etti.

"Bu adımlar, Beşar Esad'ın ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şaraa liderliğindeki yeni Suriye Hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silahları ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir."

Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti.