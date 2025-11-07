Reuters: Binlerce PKK’linin Türkiye'ye dönmesi için yasal düzenleme hazırlanıyor

1 saat önce

İktidarın “terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı barış süreci kapsamında, iki aşamada sivil ve militan toplam 9 bin PKK'linin geri dönüşüne izin veren bir yasa hazırlandığı iddia edildi.

Barış süreci kapsamında gözler hükümetin önereceği yasal düzenlemelere çevrilmişken Reuters haber ajansı, ismi verilmeyen "üst düzey bir Orta Doğu yetkilisine" dayandırdığı haberinde, genel bir af anlamına gelmeyecek fakat PKK'den ayrılarak evlerine dönenleri koruyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını yazdı.

Söz konusu düzenlemenin bu ay içinde Meclise sunulmasının beklendiğini dile getiren yetkili, Ankara'nın bin kadar orta ve üst düzey PKK yetkilisinin ise Türkiye'ye dönmesine izin vermeyeceğini, bu isimlerin Avrupa dahil üçüncü ülkelere yerleştirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Buna göre ilk etapta silahlı suçlara karışmamış bin kişinin, daha sonra ise yapılacak bireysel incelemelerin sonucuna bağlı olarak 8 bin militanın Türkiye'ye dönüşüne izin verilecek.

PKK ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) iddialarla ilgili yorum yapmadığı da gözlemlendi.

PKK, kurucusu Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine mayıs ayında örgütsel varlığına son verdiğini duyurmuş, militanlar temmuz ayında sembolik bir silah yakma töreni gerçekleştirmişti.

Geçen ay da Türkiye'deki militanların Irak'a döneceği duyurulmuş ancak Türkiye'de halihazırda kaç silahlı savaşçı bulunduğu konusunda bir bilgi verilmemişti.

Halihazırda önemli bir kısmı Türkiye vatandaşı olan PKK militanlarının büyük çoğunluğunun Irak'ta olduğu biliniyor. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde de az sayıda PKK'linin varlıklarını sürdürdüğü değerlendiriliyor.

DEM PARTİLİ TEMEL: YASA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise ajansa yaptığı değerlendirmede, “PKK mensuplarının demokratik ve toplumsal hayata yeniden entegrasyonunu sağlayacak özel bir yasa üzerinde çalışmalar sürüyor.” dedi.

Dönüş planının ise kademeli değil tek aşamada gerçekleştirileceğini ve herkese uygulanabilir olduğunu kaydeden Tayip Temel, “Yasa, PKK'den dönen herkesi, ister sivil ister militan olsun, kapsayacak. Kademeli bir dönüş planı yok. Üzerinde çalışılan formül kapsamlı ve herkese uygulanabiliyor." sözlerini sarf etti.

Ancak haberde parti içinden ismi açıklanmayan başka bir kaynak, “Geri dönen farklı gruplara farklı prosedürler” uygulanacağı yönünde bilgi paylaştı.

Kaynak, "bazı PKK üyelerinin Türkiye'ye döndüklerinde muhtemelen soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya kalacağını" belirtti.