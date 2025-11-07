Irak Parlamento seçimleri için kampanya süreci sona erdi

51 dakika önce

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık bir aydır kritik Parlamento seçimleri için yürütülen kampanyalar, bugün saat 7.00 itibariyle son buldu. Komisyon, oylama öncesi iki günlük süreçte, kampanya yapanların mali ve idari cezaya çarptırılacağı uyarısında bulundu.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki adaylar, 9 Kasım Pazar (özel oylama) ve 11 Kasım Salı 2025 (genel oylama) tarihlerinde yapılacak kritik Parlamento seçimleri için yaklaşık bir aydır kampanya yürütüyordu.

Bugün (8 Kasım) sabah saat 7.00 itibariyle, özel oylamaya saatler kala yürütülen kampanya, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun kararıyla son erdirildi.

Komisyon, adaylara ve siyasi taraflara uyarıda bulunarak, kampanya yasağı döneminde kampanya yapan her adayın ciddi mali ve idari cezalarla karşılaşacağını, bunun seçimden diskalifiye edilmeye kadar varabilecek düzeyde olabileceğini duyurdu.

Yarın (9 Kasım) gerçekleştirilecek özel oylama ile 11 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek genel oylamada, Irak Parlamentosundaki 329 sandalye için 7 bin 744 aday yarışacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunda Kürdistan Parlamento Seçimleri Sorumlusu Neberd Omar, Kürdistan Bölgesi'nde 5 bin 599'u seçim istasyonu olmak üzere toplam 1 bin 312 seçim merkezi bulunduğunu dile getirdi.

Erbil'de 528 seçim merkezinde toplam 2 bin 230 istasyon kurulduğunu aktaran Omar’ın aktardığı bilgilere göre Süleymaniye'de 506 seçim merkezinde 2 bin 200 sandık istasyon kuruldu. Duhok’ta ise 1396 istasyon, 278 seçim merkezine dağıtılmıştır.

Özel oylama için 204 seçim merkezinde 958 istasyonun kurulduğunu belirten Neberd Omar, Erbil'de 79 merkez ve 385 istasyon, Süleymaniye'de 82 merkez ve 378 istasyon, Duhok'ta ise 43 merkez ve 195 istasyon kurulduğunu ifade etti.