Duhok ve Erbil'deki özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları

1 saat önce

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylamada Erbil ile Duhok illerinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 59 bin 938 oy, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 9 bin 764 oy aldı.

Edindiğimiz bilgilere göre Erbil ile Duhok illerinde ön özel seçim sonuçları şu şekilde:

- Erbil

KDP: 40,120

KYB: 9,150

Yeni Nesil Hareketi: 1,200

Yekgirtu: 798

Halk Cephesi: 211

- Duhok

KDP: 20,360

KYB: 704

Yeni Nesil Hareketi: 389

Yekgirtu: 1,573

Halk Cephesi: 29

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre özel oylamada 5 seçim bölgesinde istatistikler şu şekilde:

Erbil Seçim Bölgesi %96,40

Duhok Seçim Bölgesi %97,52

Süleymaniye Seçim Bölgesi %94,58

Kerkük Seçim Bölgesi %66,65

Ninova Seçim Bölgesi %46,69

Bilgilere göre sayılan oy oranı Erbil'de katılım %100, Duhok'ta %100, Süleymaniye'de %100, Kerkük'te %76 ve Ninova'da %47 şeklinde.