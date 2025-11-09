Özel oylamanın en çok ihlal edildiği bölge Süleymaniye oldu

3 saat önce

Seçim İzleme Ağları Koalisyonu Sözcüsü Hoşyar Malo, Kürdistan Bölgesi’nde özel oylama sürecinde 425 ihlal kaydedildiğini, bunların çoğunun Süleymaniye seçim bölgesinde yaşandığını bildirdi.

Seçim Gözlem Ağı Koalisyonu raporuna göre saat 14:00 itibarıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde 3 bin 747 ihlal kaydedildi ve ihlallerin çoğu Irak bölgeleri düzeyinde gerçekleşti.

Raporda, Kürdistan Bölgesi’nde 425 ihlal kaydedildiği ancak bunların hiçbirinin kırmızı çizgiye ulaşmadığı aktarılarak, ihlallerin çoğunun Süleymaniye'de gerçekleştiği ifade edildi.

Sözcü Hoşyar Malo, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Irak'ın Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere tüm illerinde özel oylama gününe 6 bin 300'den fazla gözlemcinin katıldığını belirtti.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komisyonu Başkanı Neberd Omar, bugün (9 Kasım 2025 Pazar günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, elektronik oy verme makinelerinin saat 18.00 itibarıyla devre dışı bırakılacağını söylemişti.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım'da yapılacak.

İl bazında özel oylamaya katılım oranı saat 12.00'ye kadar en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde:

Süleymaniye: %78

Erbil: %77

Duhok: %76

Diyale: %69

Kerkük: %68

Anbar: %61

Babil: %60

Selahaddin: %59

Kadisiye: %57

Bağdat-Karh: %57

Bağdat-Rasafa: %47

Musanna: %57

Vasıt: %55

Zikar: %52

Basra: %52

Misan: %51

Necef: %48

Ninova: %68

Kerbela: %55