Neberd Omar: Kürdistan Bölgesi'nde özel oylamaya katılım %98 oldu

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komitesi Sorumlusu Neberd Omar, Kürdistan Bölgesi'nde özel oylamaya katılımın %98 olduğunu bildirdi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Neberd Omar, Kürdistan Bölgesi’ndeki katılım oranına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Özel oylamanın çok iyi ve modern bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Omar, Kürdistan Bölgesi'nde özel oylamaya katılımın %98 olduğunu aktardı.

Kürdistan Bölgesi Seçim Komitesi Sorumlusu Omar, mültecilerin Duhok’ta özel oylamaya katılımının %70 ile 20 bin kişi olduğunu, Erbil’de ise %71 ile 391 kişi olduğunu ifade etti.

Neberd Omar’ın açıklamasına göre seçim bölgelerinde katılım oranı şu şekilde:

Erbil: Katılım %98 ile 109 bin 508 kişi oldu.

Süleymaniye: Katılım %98 ile 106 bin 350 kişi oldu.

Duhok: Katılım %97 ile 55 bin 411 kişi oldu.

Seçimlerin menuel sayımının devam ettiğini ve sonuçların %90’ının genel merkeze gönderildiğini belirten Neberd Omar, “Tüm sandıklara şikayet kutuları kuruldu ancak şikayet sonuçları henüz gelmedi, yarın açıklayacağız.” dedi.

“Genel seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı, 1312 sandık kuruldu.” diyen Neberd Omar, “Cihazlar seçmenlerin işini kolaylaştırdı ve parmak izi okunmayanlar için yüz taraması yapıldı.” diye konuştu.