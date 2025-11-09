Komisyon: Özel oylamaya katılım %82,90 oldu

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamento seçimleri kapsamında yapılan özel oylamaya katılım oranının %82,90 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Ömer Ahmed, 9 Kasım 2025 Pazar günü, Bağdat’ta düzenlediği basın açıklamasında, Irak Parlamento seçimleri kapsamında yapılan özel oylamaya katılım oranını duyurdu.

Özel oylama sürecinin bugün 4 bin 571 oy kullanma noktasında oldukça sakin bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Ahmed, “Oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 313 bin kişiden 1 milyon 214 bini sandık başına giderek oy kullandı.” dedi.

Katılım oranının %82,90 olduğunu belirten Ömer Ahmed, seçimlere katılan tüm liste, güç ve partilere, sivil toplum örgütlerine ve seçim sürecini izleyenlere, Komisyonun talep ve yönergeleri doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Ömer Ahmed, Irak'ta siyasi ve hukuki sürecin oylama yoluyla yürütülmesi ve Irak'ın gelecekte de barış içinde kalması için seçmenlere seçimlere katılmaları çağrısı yaptı.

Ahmed ayrıca, seçim sürecinin yürütülmesinde Bağımsız Seçim Komisyonuna sağladığı destekten dolayı Birleşmiş Milletlere teşekkür etti.