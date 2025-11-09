ABD Dışişleri Bakanı’ndan Neçirvan Barzani’ye mektup

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Kürdistan petrolünün ihracatının yeniden başlaması konusundaki rolüne övgüde bulundu.

Bakan Marco Rubio, Neçirvan Barzani’ye bir mektup göndererek, Irak-Türkiye petrol boru hattın yeniden faaliyete geçmesi konusundaki rolüne övgüde bulunup, bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mesajında Rubio, Neçirvan Barzani'nin Türkiye ile PKK arasındaki diyaloğu kolaylaştırmadaki devam eden rolünden ve Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarından dolayı takdirlerini dile getirdi.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ortaklığın devam etmesini istikrar ve ilerlemenin temeli olarak değerlendiren Marco Rubio, “Liderliğiniz ve yapıcı ortaklığınız, barışı ve işbirliğini güçlendirecek sorumluluk ve bilgelik ruhunu yansıtıyor.” dedi.

Neçirvan Barzani’nin birlik ve dayanışma çabalarına da övgüde bulunan ABD’li Bakan, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin ortak çıkarları güçlendireceğine vurgu yaptı.