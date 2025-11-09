Yüksek Güvenlik Komitesi: Sandıkların izlenmesi için özel birlik oluşturuldu

1 saat önce

Orgeneral Kays el-Muhammedavi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile üst düzey koordinasyon sağladıklarını belirterek, “Kürdistan Bölgesi yönetimi dışındaki bölgelerde de Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile koordinasyon halinde çalışıyoruz.” dedi.

2025 Parlamento Seçimleri Yüksek Güvenlik Komitesi Başkanı Orgeneral Kays el-Muhammedavi, 9 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilen özel oylamaya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Muhammedavi, “Planladığımız gibi çalışmalar iyi gidiyor, ikinci aşamada sandıkları ve seçim sonuçlarını takip edeceğiz, önümüzdeki birkaç saat içerisinde tüm teknik ve idari işlemler tamamlanacak ve oylar illerdeki belirlenen yerlere nakledilecek.” ifadelerini kullandı.

Oyların Bağdat’taki ana merkeze nakledilmesi için özel bir birlik oluşturulduğunu kaydeden Muhammedavi, 11 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlandıklarını da aktardı.

Özel oylamanın şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Muhammedavi, “Güçlerimizin tamamı özel oylama için teyakkuzda olacak. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile üst düzey koordinasyon sağladık. Kürdistan Bölgesi yönetimi dışındaki bölgelerde de Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile koordinasyon halinde çalışıyoruz.” diye konuştu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre özel oylamada 5 seçim bölgesinde istatistikler şu şekilde:

Erbil Seçim Bölgesi %96,40

Duhok Seçim Bölgesi %97,52

Süleymaniye Seçim Bölgesi %94,58

Kerkük Seçim Bölgesi %66,65

Ninova Seçim Bölgesi %46,69

Bilgilere göre sayılan oy oranı Erbil'de katılım %100, Duhok'ta %100, Süleymaniye'de %100, Kerkük'te %76 ve Ninova'da %47 şeklinde.