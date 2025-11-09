Özel oylama- Beş seçim bölgesinde ön sonuçlar belli oldu
Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Ninova seçim bölgelerinde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları açıklandı.
Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre istatistikler şu şekilde:
Erbil Seçim Bölgesi %96,40
Duhok Seçim Bölgesi %97,52
Süleymaniye Seçim Bölgesi %94,58
Kerkük Seçim Bölgesi %66,65
Ninova Seçim Bölgesi %46,69
Bilgilere göre sayılan oy oranı Erbil'de katılım %100, Duhok'ta %100, Süleymaniye'de %100, Kerkük'te %76 ve Ninova'da %47 şeklinde.
Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.
Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.