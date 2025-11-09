Özel oylama- Beş seçim bölgesinde ön sonuçlar belli oldu

2 saat önce

Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Ninova seçim bölgelerinde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları açıklandı.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre istatistikler şu şekilde:

Erbil Seçim Bölgesi %96,40

Duhok Seçim Bölgesi %97,52

Süleymaniye Seçim Bölgesi %94,58

Kerkük Seçim Bölgesi %66,65

Ninova Seçim Bölgesi %46,69

Bilgilere göre sayılan oy oranı Erbil'de katılım %100, Duhok'ta %100, Süleymaniye'de %100, Kerkük'te %76 ve Ninova'da %47 şeklinde.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.