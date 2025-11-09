Politika

Özel oylama- Beş seçim bölgesinde ön sonuçlar belli oldu

kürdistan

Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Ninova seçim bölgelerinde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları açıklandı.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre istatistikler şu şekilde:

Erbil Seçim Bölgesi %96,40

Duhok Seçim Bölgesi %97,52

Süleymaniye Seçim Bölgesi %94,58

Kerkük Seçim Bölgesi %66,65

Ninova Seçim Bölgesi %46,69

Bilgilere göre sayılan oy oranı Erbil'de katılım %100, Duhok'ta %100, Süleymaniye'de %100, Kerkük'te %76 ve Ninova'da %47 şeklinde. 

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. 

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. 

 
Kurdistan24
