Irak'ta genel oylamanın ardından ön sonuçlar açıklanacak

25 dakika önce

Kürdistan Bölgesi hariç hiçbir Irak ilinde özel oylamanın ön ve resmi olmayan sonuçları açıklanmadı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, genel seçimler sonrasına kadar herhangi bir ön sonucun açıklanmamasına karar verdi.

Kurdistan24’ün Bağdat’tan edindiği bilgilere göre Kürdistan seçim bölgelerinde özel seçmenlerin yüksek katılımı nedeniyle, Irak genelinde özel seçmenlerin genel katılımı arttı.

Özel oylamanın bitmesinin üzerinden iki saatten fazla zaman geçmesine rağmen, Kürdistan Bölgesi'nin sadece üç ilinde katılım oranlarına ilişkin ön sonuçlar açıklanırken, Irak'ın hiçbir ilinde sonuçlar açıklanmadı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel seçimlerin ön ve resmi olmayan sonuçlarını saat 20.00'de açıklaması bekleniyordu ancak Komisyon, 11 Kasım’da yapılacak genel oylamadan sonraki güne kadar (12 Kasım) ön sonuçların açıklanmayacağını bildirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Irak'ın orta ve güney illerinde katılım oranı olması gerekenin altında kaldı. Bazı illerde katılım oranı %50-60 arasında oldu. Ancak Kürdistan Bölgesi’ndeki yüksek katılım oranı nedeniyle Irak genelinde katılım oranı arttı.