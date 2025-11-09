Mansur Barzani: Bölgedeki güvenlik ve refah Peşmerge güçlerinin fedakarlıklarının ürünüdür

3 saat önce

Gulan 1 Kuvvetleri Komutanı Mansur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkına seslenerek, "Kürdistan'ın daha müreffeh hale gelmesi için güvendiğiniz partiye oy verin." dedi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama sabah saat 7.00 itibariyle başladı.

Komutan Mansur Barzani, sandık başına giderek oyunu kullanmasının ardından Kurdistan24'e açıklama yaptı.

Bir Peşmerge olarak Kürdistan halkını 11 Kasım'da Peşmerge gibi Kürdistan'ın daha müreffeh hale gelmesi için güvendikleri partiye oy vermeye çağıran Mansur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'ndeki barış, güvenlik ve refah, şehitlerin kanının ve Peşmerge ile diğer güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının ürünüdür." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nin Peşmerge savunmasına ihtiyaç duyduğu her an Peşmerge'nin ön saflarda olduğunu belirten Mansur Barzani, "Peşmerge, anayasada ihlal edilen Kürdistan Bölgesi haklarını geri kazanmak için bir sonraki Irak Parlamentosuna girmek üzere inandıkları temsilcileri seçecek." ifadesini kullandı.