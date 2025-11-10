Irak'ta genel oylama yarın

1 saat önce

Irak Parlamento seçimleri için yapılacak genel oylamada 20 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yarın (11 Kasım 2025 Salı) sabah saat 07.00 itibarıyla Irak Parlamento seçimleri kapsamında genel oylama gerçekleştirilecek.

Toplam 20 milyon 63 bin 773 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel oylamanın aksam saat 18.00’de sona ereceğini belirten Galayi, genel oylamada 8703 merkez ve 39 bin 285 istasyon kurulduğunu kaydetti.

Galayi, ayrıca ön sonuçların genel seçimlerden 24 saat sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağını ifade etti.

İllere göre adayların, milletvekili sayılarının, partilerin ve koalisyonların dağılımı:

1. Bağdat

Sandalye sayısı: 71 (17 kadın kotası, 5 bileşen kotası)

Aday sayısı: 2 bin 299 (1593 erkek, 706 kadın)

Bağımsız aday: 5

Parti ve koalisyon: 12 koalisyon, 16 parti, 12 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 4 milyon 589 bin 502

Genel oylamada seçmen sayısı: 4 milyon 314 bin 866 seçmen (1039 merkez, 4 bin 333 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 247 bin 636 seçmen (67 merkez, 449 istasyon)

2. Erbil

Sandalye sayısı: 16 (4 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 108 (71 erkek, 37 kadın)

Parti ve koalisyon: 9 parti, 6 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 87 bin 880

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 2 bin 87 seçmen (528 merkez, 2 bin 3 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 86 bin 340 seçmen (82 merkez, 388 istasyon)

3. Süleymaniye

Sandalye sayısı: 18 (5 kadın kotası)

Aday sayısı: 136 (99 erkek, 37 kadı)

Bağımsız aday: 4

Parti ve koalisyon: 9 parti 4 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 201 bin 658

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 119 bin 11 seçmen (506 merkez, 2 bin 200 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 82 bin 552 seçmen (58 merkez, 379 istasyon)

4. Duhok

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 59 (39 erkek, 20 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 8 parti, 5 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 778 bin 846

Genel oylamada seçmen sayısı: seçmen (43 merkez, 195 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 81 bin 979 seçmen (66 merkez, 288 istasyon)

5. Ninova

Sandalye sayısı: 34 (8 kadın kotası, 7 bileşenlerin kotası)

Aday sayısı: 1047 (759 erkek, 288 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 12 parti, 14 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 2 milyon 102 bin 429

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 969 bin 179 seçmen (873 merkez, 3 bin 861 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 133 bin 250 seçmen (57 merkez, 375 istasyon)

6. Kerkük

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 251 (175 kadın, 76 erkek)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 5 koalisyon, 9 parti, 9 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 958 bin 141

Genel oylamada seçmen sayısı: 897 bin 30 seçmen (330 merkez, 1733 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 61 bin 11 seçmen (29 merkez, 191 istasyon)

7. Diyale

Sandalye sayısı: 14 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 358 (252 erkek, 106 kadın)

Bağımsız aday: 2

Parti ve koalisyon: 6 koalisyon, 10 parti, 2 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 51 bin 143

Genel oylamada seçmen sayısı: 976 bin 650 seçmen (509 merkez, 1940 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 74 bin 493 seçmen (41 merkez, 229 istasyon)

8. Anbar

Sandalye sayısı: 15 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 253 (183 erkek, 70 kadın)

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 980 bin 471

Genel oylamada seçmen sayısı: 933 bin 911 seçmen (387 merkez, 1820 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 46 bin 560 seçmen (48 merkez, 363 istasyon)

9. Babil

Sandalye sayısı: 17 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 479 (348 erkek, 131 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 9 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 145 bin 458

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 70 bin 326 seçmen (436 merkez, 2 bin 99 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 75 bin 132 seçmen (29 merkez, 127 istasyon)

10. Kerbela

Sandalye sayısı: 11 (1 kadın kotası)

Aday sayısı: 233 (164 erkek, 69 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 5 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 679 bin 556

Genel oylamada seçmen sayısı: 634 bin 816 seçmen (249 merkez, 1243 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 44 bin 740 seçmen (16 merkez, 109 istasyon)

11. Vasıt

Sandalye sayısı: 11 (3 kadın kotası, 1 Feyli Kürtlerin kotası)

Aday sayısı: 246 (176 erkek, 70 kadın)

Parti ve koalisyon: 8 koalisyon, 3 parti, 9 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 787 bin 784

Genel oylamada seçmen sayısı: 744 bin 752 seçmen (311 merkez, 1461 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 43 bin 32 seçmen (17 merkez, 93 istasyon)

12. Selahaddin

Sandalye sayısı: 12

Aday sayısı: 296 (216 erkek, 80 kadın)

Parti ve koalisyon: 10 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 861 bin 156

Genel oylamada seçmen sayısı: 808 bin 43 seçmen (356 bin 1589 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 53 bin 113 seçmen (50 merkez, 283 istasyon)

13. Necef

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 312 (227 erkek, 85 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 8 koalisyon, 6 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 838 bin 270

Genel oylamada seçmen sayısı: 795 bin 653 seçmen (341 merkez, 1560 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 42 bin 617 seçmen (20 merkez, 101 istasyon)

14. Kadısiye

Sandalye sayısı: 11 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 282 (200 erkek, 82 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 4 parti ve 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 729 bin 70

Genel oylamada seçmen sayısı: 679 bin 751 seçmen (301 merkez, 1325 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 49 bin 319 seçmen (17 merkez, 70 istasyon)

15. Musenna

Sandalye sayısı: 7 (2 kadın kotası)

Aday sayısı: 126 (90 erkek, 36 kadın)

Parti ve koalisyon: 6 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 510 bin 867

Genel oylamada seçmen sayısı: 471 bin 573 seçmen (179 merkez, 195 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 39 bin 294 seçmen (10 Merkez, 72 istasyon)

16. Zikar

Sandalye sayısı:

Aday sayısı: 19 (5 kadın kotası)

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 8 parti

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 138 bin 694

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 65 bin 89 seçmen (492 merkez, 2 bin 94 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 73 bin 605 seçmen (35 merkez, 118 istasyon)

17. Misan

Sandalye sayısı: 10 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 141 (104 erkek, 37 kadın)

Parti ve koalisyon: 4 koalisyon, 4 parti

Toplam seçmen sayısı: 615 bin 147

Genel oylamada seçmen sayısı: 572 bin 778 seçmen (231 merkez, 1110 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 42 bin 369 seçmen (24 merkez, 127 istasyon)

18. Basra

Sandalye sayısı: 25 (6 kadın kotası)

Aday sayısı: 571 (408 erkek, 163 kadın)

Parti ve koalisyon sayısı: 8 koalisyon, 5 parti

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 622 bin 855

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 559 bin 941 seçmen (522 merkez, 3 bin istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 62 bin 914 seçmen (36 merkez, 207 istasyon)