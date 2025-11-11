ABD Başkanı ile Suriye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da görüştü

13 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Trump ile Şaraa arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken, görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

Şaraa'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Trump: Şaraa ile vakit geçirmek bir onurdu

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şaraa ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "Şaraa ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanarak, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şaraa'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şaraa ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Trump: Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şaraa bunu başarabilir

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Suriye Cumhurbaşkanı ile basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmed Şaraa ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini dile getiren Trump, "Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şaraa bunu başarabilir." diyerek, Şaraa'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şaraa), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şaraa yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı: Trump'la gelecek hakkında konuştuk

ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Şaraa, Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını belirterek, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu savundu.

Şaraa, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

Ahmed Şaraa, Suriye'nin DAİŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DAİŞ'le mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Şaraa, 10 yıl boyunca DAİŞ'e karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DAİŞ'le mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şaraa, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.

Şaraa ile Trump "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şaraa ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar askıya alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.