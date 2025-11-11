Rusya'dan Suriye ile ilişkilere yönelik açıklama

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri ABD'deki temaslarından bağımsız bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara dair sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın nükleer silah denemelerine başlama süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, bu konudaki çalışmalar devam ediyor ve bildireceğimiz yeni bir gelişme yok." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ABD kanadından süreci netleştirecek bir açıklama alamadıklarını da ifade etti.​​​​​​​

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın ABD ziyaretinin ardından, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin izleyeceği seyre dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.