MSB'ye ait kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür." denildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının, Gürcistan'ın doğusundaki Kaheti bölgesinde bulunan Sığnaği belediyesinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275. maddesinin 4. fıkrası kapsamında yürütülüyor. Bu madde, hava taşımacılığının güvenliği veya işletme kurallarının ihlali sonucu insan ölümüne neden olma durumlarını kapsamaktadır. Olayla ilgili ayrıntılı bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından aşamalı olarak kamuoyuna sunulacaktır." denildi.

Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.