Irak seçimleri- KDP’nin toplam oyu Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm tarafların toplam oyunu geçti

42 dakika önce

Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimleri kapsamında gerçekleştirilen özel ve genel oylamalarda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 1 milyon oy hedefine ulaşmayı başardı.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre Irak Parlamento seçimlerinde genel ve özel oylamanın ön sonuçlarına bakıldığında KDP 1 milyon 79 bin 12 oy alarak, 1 milyon oy hedefine ulaştı.

Aynı ön sonuçlara göre Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 536 bin 159, Kürdistan İslami Birliği 166 bin 474, Ulusal Duruş Hareketi 156 bin 404, Yeni Nesil Hareketi 137 bin 801 ve Halk Cephesi 20 bin 856 oy aldı.

Ön sonuçlara bakıldığında, KDP ve diğer tarafların seçimde aldığı toplam oy sayısı şu şekilde:

KDP: 1 milyon 79 bin 12 oy

Diğer taraflar: 1 milyon 17 bin 694 oy

Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimleri

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde bulunuyordu.

Cumana Galayi: Oylama süreci başarıyla gerçekleştirildi

Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, oy verme işlemi sırasında herhangi bir teknik sorun yaşanmadığını ve işlemlerin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sözcü Galayi, oylama sürecinde komisyon, Yüksek Seçim Güvenlik Komitesi ve güvenlik bakanlıkları arasında iyi bir koordinasyon olduğunu da vurguladı.

Mesrur Barzani: Irak'ta haklarımızın sağlanması için yeni bir dönemin başlamasını umuyorum

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, genel oylamanın ardından yayımladığı bir mesajda, "Genel olarak Irak halkını, özellikle de Kürdistan halkını tebrik ediyor, bu sürece katılımlarından, ulusal hak ve görevlerini yerine getirmelerinden ve temsilcilerini seçmelerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Irak'ta haklarımızın sağlanması için yeni bir dönemin başlamasını umuyorum." diyen Başbakan Barzani, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sonuçlarının Irak vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmesini, Kürdistan Bölgesi'nin konumunu güçlendirmesini ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilerek temelden çözülmesini umuyorum."

Neçirvan Barzani: KDP'nin zaferi tüm Kürdistan'ın zaferidir

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan ​Barzani, 11 Kasım 2025 Salı günü, genel oylamanın ardından bir kutlama mesajı yayımladı.

KDP'nin Irak Parlamento seçimlerindeki büyük ve tarihi zaferi için Başkan Barzani'yi, şehit ailelerini, KDP destekçilerini ve Kürdistan halkını kutlayan Neçirvan Barzani, "Bu zafer tüm Kürdistan ve Irak'ın zaferidir ve hepimiz için bir sevinç ve gurur kaynağıdır." dedi.

KDP'nin oylarını bir milyonun üzerine çıkarmak ve KDP'yi birinci parti yapmak için özveriyle ve cesaretle çalışan herkese şükranlarını sunan Neçirvan Barzani, "Sadık destekçilerimiz, KDP'nin başarılı olmasını ve daha da güçlenmesini sağladı. KDP, Bağdat'ta sesini daha güçlü duyurabilir, anayasanın uygulanması ve federalizmin pekiştirilmesi için daha iyi çalışabilir." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda şunları kayetti:

"Başkan Barzani'ye, her zaman olduğu gibi onun rehberliği ve emirleri doğrultusunda halkımıza ve ülkemize hizmet edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz. Kürdistan ve Irak'taki tüm toplulukların haklarını savunarak, Irak'ın herkes için bir ülke olmasını sağlamak için çalışıyor ve hep birlikte Kürdistan ve Irak için daha parlak bir gelecek sağlıyoruz."