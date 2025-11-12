BM'den Irak'ta barışçıl bir hükümetin kurulmasına vurgu

5 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak halkını tebrik ederek, hükümetin zamanında kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Antonio Guterres, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, yayınladığı mesajında, altıncı dönem Parlamento seçimleri dolayısıyla Irak halkını tebrik etti.

Mesajında Guterres, Irak halkının iradesini ve isteklerini yansıtan barışçıl ve zamanında bir hükümetin kurulmasının önemini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, Irak'taki siyasi partilerin, resmi sonuçlar açıklanana kadar seçim sürecine yönelik barış ve saygı ruhunu koruyacaklarına olan güvenini dile getirdi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde bulunuyordu.