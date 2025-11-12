Başkan Barzani: Seçim sonuçlarının Irak'ı doğru yola yöneltmesini umuyorum

54 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan ve tüm Irak halkını Parlamento seçimlerinin başarısından dolayı tebrik etti.

Başkan Barzani, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, Irak Parlamentosu 6’ncı dönem seçimlerinin ardından bir mesaj paylaştı.

Kürdistan ve tüm Irak halkını Parlamento seçimlerinin başarısından dolayı tebrik eden Başkan Barzani, “Ayrıca şehitlerimizin gururlu ailelerini, kahraman Peşmergelerimizi ve Kürdistan'ın tüm kesimlerini kutluyorum.” dedi.

Başkan Barzani, seçim sürecinin huzurlu bir ortamda geçmesi için özveriyle çalışan KDP yöneticilerine, mensuplarına, kadrolarına, kitlelerine, güvenlik güçlerine ve ilgili tüm taraflara teşekkür etti.

Mesajının sonunda Başkan Barzani, 11 Kasım’daki Parlamento seçimleri ve sonuçlarının Irak’ın doğru yolunu bulmasına olanak sağlaması temennisinde bulundu.

Irak Parlamento seçimleri

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde bulunuyordu.

Komisyonun, genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını 12 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da açıklaması bekleniyor.