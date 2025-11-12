KDP'nin oyu 1 milyon 100 bini aştı
Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak seçimlerindeki oy oranı 1 milyon 100 bini aştı.
Kurdistan24'ün edindiği verilere göre, Irak Parlamentosu altıncı dönem seçimlerinde yapılan özel ve genel oylamada, Ninova seçim bölgesi mültecilerinin 23 bin 915 oyu da sayıldığının KDP’nin toplam oyu 1 milyon 105 bin 445'e ulaştı.
Genel ve özel oylama sonuçları:
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 1.105.445oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 536.759 oy
Kürdistan İslami Birliği: 166.474 oy
Helwest Hareketi: 154.404 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 137.808 oy
Halk Cephesi: 20.856 oy
Kürdistan Adalet Derneği: 48.411 oy
Seçim bölgelerine göre parti oyları:
- Erbil Seçim Bölgesi
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 384.819 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 93.599 oy
Kürdistan İslami Birliği: 28.900 oy
Helwest Hareketi: 63.089 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 38.906 oy
Halk Cephesi: 5.497 oy
- Duhok Seçim Bölgesi
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 424.284 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 2.802 oy
Kürdistan İslami Birliği: 72.248 oy
Helwest Hareketi: 17.989 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 14.420 oy
Halk Cephesi: 2.763 oy
- Süleymaniye Seçim Bölgesi
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 67.583 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 260.442 oy
Kürdistan İslami Birliği: 65.094 oy
Helwest Hareketi: 75.274 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 69.965 oy
Halk Cephesi: 10.979 oy
- Ninova Seçim Bölgesi
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 171.313 oy
Ninova Halk Birliği: 43.303 oy
Kürdistan İslami Birliği: 0 oy
Helwest Hareketi: 0 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 1.686 oy
Halk Cephesi: 0 oy
- Kerkük Seçim Bölgesi
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 53.550 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 157.182 oy
Kürdistan İslami Birliği: 0 oy
Helwest Hareketi: 0 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 11.580 oy
Halk Cephesi: 1.605 oy