KDP'nin oyu 1 milyon 100 bini aştı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak seçimlerindeki oy oranı 1 milyon 100 bini aştı.

Kurdistan24'ün edindiği verilere göre, Irak Parlamentosu altıncı dönem seçimlerinde yapılan özel ve genel oylamada, Ninova seçim bölgesi mültecilerinin 23 bin 915 oyu da sayıldığının KDP’nin toplam oyu 1 milyon 105 bin 445'e ulaştı.

Genel ve özel oylama sonuçları:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 1.105.445oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 536.759 oy

Kürdistan İslami Birliği: 166.474 oy

Helwest Hareketi: 154.404 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 137.808 oy

Halk Cephesi: 20.856 oy

Kürdistan Adalet Derneği: 48.411 oy

Seçim bölgelerine göre parti oyları:

- Erbil Seçim Bölgesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 384.819 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 93.599 oy

Kürdistan İslami Birliği: 28.900 oy

Helwest Hareketi: 63.089 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 38.906 oy

Halk Cephesi: 5.497 oy

- Duhok Seçim Bölgesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 424.284 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 2.802 oy

Kürdistan İslami Birliği: 72.248 oy

Helwest Hareketi: 17.989 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 14.420 oy

Halk Cephesi: 2.763 oy

- Süleymaniye Seçim Bölgesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 67.583 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 260.442 oy

Kürdistan İslami Birliği: 65.094 oy

Helwest Hareketi: 75.274 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 69.965 oy

Halk Cephesi: 10.979 oy

- Ninova Seçim Bölgesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 171.313 oy

Ninova Halk Birliği: 43.303 oy

Kürdistan İslami Birliği: 0 oy

Helwest Hareketi: 0 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 1.686 oy

Halk Cephesi: 0 oy

- Kerkük Seçim Bölgesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 53.550 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 157.182 oy

Kürdistan İslami Birliği: 0 oy

Helwest Hareketi: 0 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 11.580 oy

Halk Cephesi: 1.605 oy