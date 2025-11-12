Irak Parlamento seçimlerine katılım oranı

Politika

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamento seçimlerinde oyların yüzde 99.98'inin sayıldığını ve katılımın yüzde 56,11'e ulaştığını duyurdu.

Seçim Komisyonunun en son istatisitkleri bu şekilde:

Toplam seçmen sayısı: 21 milyon 404 bin 291

Seçime katılan seçmen sayısı: 12 milyon 9 bin 453

Genel katılım oranı: Yüzde 56,11

Genel oylama

Toplam seçmen sayısı: 20 milyon 63 bin 773

Oy kullanan seçmen sayısı: 10 miyon 904 bin 637

Katılım oranı: Yüzde 54,35

Toplam merkez sayısı: 8 bin 703

Toplam istasyon sayısı: 39 bin 289

İl bazında katılım oranı (en yüksekten en düşüğe):

Duhok: Yüzde 76,07

Erbil: Yüzde 69,02

Selahaddin: Yüzde 66,44

Anbar: Yüzde 65,93

Kerkük: Yüzde 64,12

Ninova: Yüzde 64,07

Süleymaniye: Yüzde 56,87

Diyale: Yüzde 55,49

Bağdat-Karh: Yüzde 53,27

Basra: Yüzde 50,21

Babil: Yüzde 49,82

Musenna: Yüzde 49,79

Kadısiyye: Yüzde 48,39

Zikar: Yüzde 47,94

Vasıt: Yüzde 46,76

Kerbela: Yüzde 46,13

Necef: Yüzde 42,70

Bağdat-Rasafa: Yüzde 41,55

Misan: Yüzde 40,11

Özel oylama

Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri:

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 313 bin 980

Oy kullanan seçmen sayısı: 1 milyon 84 bin 289

Katılım oranı: Yüzde 82,52

Yerinden edilenler:

Toplam seçmen sayısı: 26 bin 538

Oy kullanan seçmen sayısı: 20.527

Katılım oranı: Yüzde 77,35.

 
