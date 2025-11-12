Irak Parlamento seçimlerine katılım oranı
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamento seçimlerinde oyların yüzde 99.98'inin sayıldığını ve katılımın yüzde 56,11'e ulaştığını duyurdu.
Seçim Komisyonunun en son istatisitkleri bu şekilde:
Toplam seçmen sayısı: 21 milyon 404 bin 291
Seçime katılan seçmen sayısı: 12 milyon 9 bin 453
Genel katılım oranı: Yüzde 56,11
Genel oylama
Toplam seçmen sayısı: 20 milyon 63 bin 773
Oy kullanan seçmen sayısı: 10 miyon 904 bin 637
Katılım oranı: Yüzde 54,35
Toplam merkez sayısı: 8 bin 703
Toplam istasyon sayısı: 39 bin 289
İl bazında katılım oranı (en yüksekten en düşüğe):
Duhok: Yüzde 76,07
Erbil: Yüzde 69,02
Selahaddin: Yüzde 66,44
Anbar: Yüzde 65,93
Kerkük: Yüzde 64,12
Ninova: Yüzde 64,07
Süleymaniye: Yüzde 56,87
Diyale: Yüzde 55,49
Bağdat-Karh: Yüzde 53,27
Basra: Yüzde 50,21
Babil: Yüzde 49,82
Musenna: Yüzde 49,79
Kadısiyye: Yüzde 48,39
Zikar: Yüzde 47,94
Vasıt: Yüzde 46,76
Kerbela: Yüzde 46,13
Necef: Yüzde 42,70
Bağdat-Rasafa: Yüzde 41,55
Misan: Yüzde 40,11
Özel oylama
Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri:
Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 313 bin 980
Oy kullanan seçmen sayısı: 1 milyon 84 bin 289
Katılım oranı: Yüzde 82,52
Yerinden edilenler:
Toplam seçmen sayısı: 26 bin 538
Oy kullanan seçmen sayısı: 20.527
Katılım oranı: Yüzde 77,35.