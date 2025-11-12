Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 17.23'te merkez üssü Akdeniz olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 18,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:17:23:32 TSİ
Enlem:34.78806 N
Boylam:32.38333 E
Derinlik:18.84 km
Detay:https://t.co/rlsEZgfInF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi