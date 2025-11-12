"Dolandırıcılık" operasyonu: 23 ilde 64 gözaltı

1 saat önce

“Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine” yönelik son 10 günde 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüpheli yakalandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu operasyonlara dair bilgi verdi.

23 ilde "nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."