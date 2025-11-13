Pervin Buldan: Süreç yasal düzenlemeyle birlikte ilerler

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yasal düzenlemelerle adımların daha hızlı atılabileceğini belirtirken, Abdullah Öcalan'ın toplumun birçok kesimiyle görüşmek, farklı çevrelerle diyaloğa geçmek istediğini söyledi.

MA'ya röportaj veren Pervin Buldan, 3 Kasım'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi, İmralı’daki tecrit uygulamaları, PKK'nin çekilme kararı, bütüncül hukuk ve barış sürecinde atılması gereken adımları ele aldı.

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, sürecin baş aktörü olarak moralli ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtirken, PKK’nin kritik bölgelerden çekilme kararının Abdullah Öcalan’ın talimatlarıyla atıldığını vurguladı.

İmralı heyetinin 3 Kasım tarihinde Öcalan’la yaptığı görüşmeye değinen Buldan, "En son 3 Kasım tarihinde Sayın Öcalan’la yaptığımız görüşme yine uzun bir görüşme oldu. Hemen hemen bütün görüşmelerimiz 2 saatten fazla sürüyor. Bu son görüşmemizde de başından beri Sayın Öcalan’ın çok moralli, çok sağlıklı, çok güçlü ve kendine olan özgüveniyle masadaki yerini aldığını gördük. Her seferinde, 2015 süreciyle bu süreç arasında 10 yıllık bir zaman kaybı olmasına rağmen, bu süreç için hepimiz her türlü katkıyı sunacağız, elimizden geleni yapacağız. Sayın Öcalan tabii ki bu meselenin başaktörü, bu sürecin başaktörü. O yüzden kendisiyle yaptığımız görüşmeler oldukça önemli ve oldukça kıymetli Sayın Öcalan her seferinde çok moralli." dedi.

Siyasi heyetlerin, ailelerin ve avukatların görüşmelerinin bu dönemde daha fazla gerçekleşmesi gerektiğini belirten Buldan, "Sayın Öcalan toplumun birçok kesimiyle görüşmek, farklı çevrelerle diyaloğa geçmek istiyor. Bu sürecin ilerleyebilmesi için temas kurması gerekiyor. Bütün bunları yapabilmesi için de şartlarının ve koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda bir çaba var, bunu inkar etmemek lazım." diye konuştu.

PKK'nin 26 Ekim’de aldığı Türkiye’den çekilme kararıyla ilgili Pevin Buldan, "Öcalan bu atılan adımı oldukça kıymetli buluyor. Zaten Sayın Öcalan’ın katkıları doğrultusunda bu adım atıldı. Yani örgütün, Sayın Öcalan’dan gelen mesajlarla bunu gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz." sözlerini sarf etti.

"Çözüm sürecini başarıya ulaştırabilecek bir entegrasyon yasası veya özgürlükler yasası gibi farklı yasalara ihtiyaç var." diyen Buldan bunlarla ilgili, bütün bu düzenlemelerin yapılmasına dair görüşlerin ortaya çıkması ve bununla ilgili hızlı yol alınması gerektiğini vurguladı.

Pervin Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal bir düzenlemeye olan ihtiyaç zaruri. Çok büyük bir ihtiyaç. Silahsızlanma dediğimiz döneme aslında bu yasalar çıktığında, adımlar daha hızlı atılabilecek. Evet, birkaç adım atıldı. Biraz önce de ifade ettik, söyledik. Hangi adımların atıldığına dair, ama yasanın çıkmasıyla birlikte bütün bu adımların hızlanacağını ve sürecin gidişatına pozitif bir ivme kazandıracağını biliyoruz. O yüzden bir an önce aslında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bu yasal düzenleme ile birlikte de sürecin ilerleyebileceğini düşünüyoruz."

Buldan, "Komisyon adaya giderse, sizce Öcalan komisyona ne anlatacak?" sorununa da " Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. 50 yıllık bir çatışmalı süreci niye bitirdiğini ya da en başından PKK'yi niye kurduğunu bütün bunları komisyonla, tartışmak istiyor, konuşmak istiyor. Onların görüşlerini, düşüncelerini almak istiyor, öğrenmek istiyor. Önemli bir ziyaret olacak. En kısa zamanda gitmesi gerekiyor diye ifade edeyim." yanıtını verdi.