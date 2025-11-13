Suriye'nin Londra Büyükelçiliği 13 yıl sonra yeniden açıldı
Suriye'nin Londra Büyükelçiliği 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Şeybani, Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra 2012'de kapatılan Londra Büyükelçiliğini düzenlenen törenle yeniden açtı.
Büyükelçilik binasında Suriye bayrağını göndere çeken Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esad'ın kimyasal rejiminin dayattığı izolasyonun ardından bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadelerini kullandı.