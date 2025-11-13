Ayşegül Doğan: Demirtaş'ın tutukluluk hali vakit kaybetmeden sona ermeli

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Selahattin Demirtaş’ın tutusaklığının daha fazla vakit kaybettirmeden ve vakit kaybetmeden sona ermesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Kasım 2025 Perşembe günü partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş’ın tutusaklığına son verilmesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ilişkin değerlendirme yapan Ayşegül Doğan, "Tahliye kararları uygulanmalı ve pratik adımlar atılmalı. Yapılması gerekenler belli ama yapılması gereken, yapılmıyor. 9 yıldır ısrar edilen hukuksuzlukta hala ısrar ediliyor. Selahattin Demirtaş'ın tutsaklığı daha fazla vakit kaybettirmeden ve vakit kaybetmeden sona ermelidir." dedi.

Meliste kurulan süreç komisyonunun İmralı Adası'na gitme kararı alması gerektiğini vurgulayan DEM Parti Sözcüsü Doğan, şunları kaydetti:

"Komisyon bu konuda endişeli olmamalı. Aksine gitmemek, aynı zamanda kalıcı bir fırsatı ıskalamaktır. İktidar bloğu da açıkça bu konuda hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde elbette yaklaşımını ortaya koymalıdır. Daha geçen günlerde Meclis Başkanının, komisyon başkanı sıfatıyla komisyon üyelerinin bu gündemle toplanacağına dair bir açıklaması vardı ve buradan da komisyonun İmralı'ya gitme kararının çıkması gerektiğini düşünüyoruz."

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım’da partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." demişti.