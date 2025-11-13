Başkan Barzani'den Irak Cumhurbaşkanı'na taziye mesajı

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, erkek kardeşinin vefatı nedeniyle Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid'e başsağlığı dileklerini iletti.

Barzani Ofisinden bugün (13 Kasım 2025 Perşembe günü) yapılan açıklamada, Mesud Barzani'nin Irak Cumhurbaşkanı'na ilettiği taziye mesajına yer verildi.

Açıklamada, "Irak Cumhurbaşkanı Dr. Latif Reşid'in kardeşi Şemal Reşid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim." denildi.

Irak Cumhurbaşkanı Dr. Latif Raşid ve ailesine başsağlığı dileyen Mesud Barzani, "Merhum Şemal Reşid'e Allah’tan rahmet ve cennet mekan, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum." dedi.