Irak Parlamentosunda Kürt partilerinin sandalye sayısı
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı ön sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosunda 30 sandalye kazandı.
Irak Parlamentosundaki Kürt partilerinin kazandığı sandalye sayısı:
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 30 sandalye
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 16 sandalye
Helwest (Tutum) Hareketi: 5 sandalye
Newey Nwe (Yeni Nesil) Hareketi: 3 sandalye
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 4 sandalye
Kürdistan İslami Grubu (Komel): 1 sandalye
Halk Cephesi: Hiçbir sandalye kazanmadı
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu dün (12 Kasım 2025 Çarşamba günü) genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını açıklamıştı.
Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre Kürt partilerinin oy sayısı:
KDP: 1 milyon 99 bin 826 oy
KYB: 548 bin 296 oy
Helwest: 156 bin 932 oy
Newey Nwe: 137 bin 634 oy
Yekgirtu: 166 bin 904 oy
Komel: 49 bin 748 oy
Halk Cephesi: 20 bin 995 oy
Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona ermişti.
Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona ermişti.