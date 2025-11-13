Politika

Irak Parlamentosunda Kürt partilerinin sandalye sayısı

kürdistan Irak Parlamento seçimleri

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı ön sonuçlara göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosunda 30 sandalye kazandı.

Irak Parlamentosundaki Kürt partilerinin kazandığı sandalye sayısı:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 30 sandalye

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 16 sandalye

Helwest (Tutum) Hareketi: 5 sandalye

Newey Nwe (Yeni Nesil) Hareketi: 3 sandalye

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 4 sandalye

Kürdistan İslami Grubu (Komel): 1 sandalye

Halk Cephesi: Hiçbir sandalye kazanmadı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu  dün (12 Kasım 2025 Çarşamba günü) genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını açıklamıştı.

Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre Kürt partilerinin oy sayısı:

KDP: 1 milyon 99 bin 826 oy

KYB: 548 bin 296 oy

Helwest: 156 bin 932 oy

Newey Nwe: 137 bin 634 oy

Yekgirtu: 166 bin 904 oy

Komel: 49 bin 748 oy

Halk Cephesi: 20 bin 995 oy

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona ermişti. 

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona ermişti.

 
 
 
 
