Mesrur ​​Barzani ve Ürdün Başkonsolosundan ikili ilişkileri geliştirme vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Ürdün Krallığı'nın yeni Erbil Başkonsolosu Ziyad Batarisa, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini vurguladı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 13 Kasım 2025 Perşembe günü, Ürdün Krallığı'nın yeni Erbil Başkonsolosu Ziyad Batarisa'yı kabul etti.

Mesrur Barzani, göreve başlamasından dolayı Ürdün Başkonsolosu Batarisa'yı tebrik ederek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tam desteğini yineledi.

Ürdün Başkonsolosu da Ürdün Kralı II. Abdullah ve Ürdün Başbakanı'nın selamlarını Başbakan Barzani'ye ileterek, Ürdün'ün Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.