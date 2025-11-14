Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye'de büyükelçiliğimizi açmaya yaklaştık

"Dünyanın Suriye'ye bakışını değiştirdik"

3 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, ülkesinin Türkiye'de büyükelçilik açmaya yaklaştığını belirtirken, "Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke." dedi.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şeybani, başkent Londra'daki İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Yeni Suriye için Dış Politika" başlıklı oturumda konuştu.

Konuşmasında, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok iyi gittiğini ve bölgesel etki yaratacağına işaret eden Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini ve tüm önemli konuları kapsadığını aktardı.

"Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke." değerlendirmesinde bulunan Şeybani, ABD'nin, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında 180 günlüğüne kısmen askıya aldığı yaptırımlara da değindi.

Bakan Şeybani, Sezar Yasası yaptırımlarının tamamen kaldırılmasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurgularken, "11 ayda dünyanın Suriye'ye bakışını değiştirdik ve bir zamanlar var olan korkuları ortadan kaldırdık." ifadesini kullandı.

Bakan Şeybani, Suriye'nin yorgun ve geçiş aşamasında olduğunu, ülkenin yıllarca süren çatışmalardan sonra kendini ifade etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Şeybani, Suriye Hükümetinin hedefinin, halkının inandığı ve onlardan uzak olmayan bir devlet haline gelmesi olduğunu kaydetti.

Suriye’nin yurt dışındaki diplomatik misyonlarıyla ilgili Şeybani, “elbette yeniden yapılanma” olacağının altını çizerek, "Bu, duygusal bir tepki değil, bir plana göre gerçekleştiriliyor." dedi.

Bakan Şeybani, ülkesinin Türkiye'ye büyükelçi atanmasına ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki Suriye Konsolosluğunun yükünü azaltmak için Gaziantep'te bir konsolosluk açtık. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığının onayını aldık. Ankara'daki Suriye Büyükelçiliği ise kiralanmıştı ancak Suriye rejimi, kira ödemelerini yapmadı ve bu mülkü kaybettik. Türk hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de Suriye Büyükelçiliği açmaya yaklaştık. Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var."

Şeybani, ülkesinin Rusya ile ilişkileri hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıtta, Şam'ın Moskova'ya yaklaşımının "pragmatik" olduğunu ve ilişkilerde gerginlik istemediklerini belirtti.

Rusya'nın Suriye'de yaklaşık 10 yıldır bulunduğunu hatırlatan Şeybani, "Rusya, önceki rejimin ortağıydı ve Suriye halkının yaşadığı egemen acının artmasına katkıda bulundu.” dedi.

Şeybani, Rusya'ya karşı düşmanlık arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Rusya'ya yaklaşımımız pragmatik. Bu devletle karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesinin birliğinin tartışmaya açık olmadığının altını çizerek, Suriye'yi "tek ulusal doku" olarak niteledi.

"Suriye bir tablo gibidir, tamamlanmadıkça güzelliği ve parlaklığı görülemez." diyen Şeybani, ülkesinin bir mozaik olduğunu, herhangi bir bölünmeyi asla düşünemeyeceklerini kaydetti.